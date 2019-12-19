حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الشرقية

أجرى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، والعميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، حركة تنقلات محدودة في صفوف إدارة البحث الجنائي.



وتضمنت الحركة، تولي العقيد وليد عنتر، رئيسًا لفرع الشرق، والعقيد تامر أبوزيد، رئيسًا لقسم مكافحة المخدرات، والمقدم شريف عبدالعزيز، رئيسًا لمباحث الأداب، والمقدم أحمد شمس، رئيسًا لمباحث مركز فاقوس، والمقدم محمد هدهود، رئيسًا لقسم الهجرة غير الشرعية، والمقدم أحمد عبده فرج، لقسم المعلومات.



كما تضمنت الحركة، نقل النقيب رمزي أبوزيد، إلى معاون مباحث منيا القمح، والنقيب أحمد يحيى، إلى قسم الأسلحة غير المرخصة، والنقيب عمر النجار من معاون مباحث بلبيس، لرئيس لقسم المساعدات الفنية، والنقيب أحمد فازي، إلى مباحث المرافق، والنقيب أشرف قاسم، معاون لمباحث مشتول السوق، والنقيب محمد المهدي، معاون لمباحث قسم أول الزقازيق، والنقيب محمد مرغني معاون أول العاشر من رمضان، والنقيب مؤمن عبدالسلام، معاون القنايات، والنقيب سامح وحيد معاون مباحث بلبيس، والنقيب أحمد حافظ، معاون صان الحجر، والنقيب محمد محمود، معاون أبوكبير، والنقيب سعيد الحمال معاون أول العاشر، والنقيب منير قطب معاون الحسينية.