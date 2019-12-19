صعود مؤشرات بورصة الكويت فى مستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعى المواد الأساسية والبنوك.



وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.37% رابحا 23 نقطة ليصل إلى مستوى 6184.32 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% رابحًا 32.210 نقطة ليصل إلى مستوى 6860.77 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% رابحًا 2.410 نقطة ليصل إلى مستوى 4846.92 نقطة.



وجرى التداول بمستهل التعاملات على 59.4 مليون سهم بقيمة 18.1 مليون دينار كويتى عبر 2813 صفقة.



وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.41%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%.



وجاء سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.97%، تليه الشركة الوطنية للرماية بنسبة 7.32%، ثم شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 5.71%، فيما تصدر سهم "شركة المعدات القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.71% ثم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 4.62%، ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 4.23%.