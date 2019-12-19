خارجية قبرص تناقش تطورات الشرق الأوسط مع سفراء مصر ولبنان والأردن

ناقش وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، مع سفراء مصر ولبنان والأردن لدى بلاده.



وذكرت وزارة الخارجية القبرصية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وحسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه"، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية خريستودوليديس أجرى مناقشات إيجابية وتَطلُعيِّه، خلال غداء عمل استضافه على شرف سفراء مصر ولبنان والأردن.



وأشارت الوزارة، إلى أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط، وتحدثوا حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولهم وجزيرة قبرص.