إغلاق طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي من الكيلو ٣٢ حتى الكيلو ٥٥؛ بسبب ظهور الشبورة المائية وانعدام الرؤية.



وتهيب الإدارة بإشراف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، بالالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.