الاتصالات السعودية تغيّر اسمها الأسهم إلى "إس تي سي"

أعلنت شركة الاتصالات السعودية تغيير اسمها في سوق الأسهم إلى "إس تي سي".



وقالت، في بيان اليوم الخميس، إنه تم إطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة والشركات التابعة "لتتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي وإثراء تجربة العملاء".



وأوضحت أنه تم تغيير اسم التداول للشركة باللغة العربية على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، من "الاتصالات"، إلى "إس تي سي".



وأشارت إلى أن هذه السمة الجديدة ستسهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية لـ "stc"، كأحد أغلى العلامات التجارية في الشرق الأوسط.



وتم كذلك تغيير مسمى كل من شركة "فيفا الكويت"، وشركة "فيفا البحرين"، إلى "stc"، بشكل موحد ومتزامن، مع إطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة.



وشركة الاتصالات السعودية هي المشغل الأول لخدمات الاتصالات في السعودية، وتأسست الشركة بموجب قرار من مجلس الوزراء في التاسع من سبتمبر 2002.