أستراليا تعلن حالة الطوارئ مع اقتراب حرائق الغابات

أعلنت نيو ساوث ويلز أكبر ولايات أستراليا سكانا ثاني حالة طوارئ في غضون شهرين، اليوم الخميس، حيث أذكت الحرارة الشديدة والرياح القوية أكثر من 100 حريق غابات بينها ثلاثة حرائق كبيرة مستعرة على أعتاب سيدني.



ومنح إعلان الطوارئ رجال الإطفاء سلطات واسعة على الموارد الحكومية والإجلاء القسري للسكان وإغلاق الطرق والمرافق في نيو ساوث ويلز التي يزيد عدد سكانها عن سبعة ملايين.



وذكرت السلطات أن نحو 120 حريقا كانت لا تزال تستعر اليوم ولم يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على أكثر من نصفها، ومع توقعات بأن تتجاوز درجات الحرارة 45 درجة مئوية في بعض المناطق دعا المسؤولون السكان لتوخي الحذر.



وقال شين فيتزسيمونز مفوض الإطفاء في نيو ساوث ويلز للصحفيين في سيدني "النيران تنتشر بسرعة كبيرة وبصورة كثيفة" وذكر أنه تم نقل رجلي إطفاء إلى المستشفى جوا بعد إصابتهما بحروق في الوجه ومجرى التنفيس، مضيفا "ما زالت الظروف صعبة وخطيرة جدا".



وتكافح أستراليا حرائق الغابات في معظم أرجاء ساحلها الشرقي منذ أسابيع مما أسفر عن وفاة ستة أشخاص وتدمير أكثر من 680 منزلا ونحو ثلاثة ملايين فدان.