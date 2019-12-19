تراجع أسهم اليابان عن أعلى مستوى في 14 شهرا

انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق، اليوم الخميس، بعد بدء جني الأرباح في أعقاب ارتفاع إلى أعلى مستوى في 14 شهرا في الآونة الأخيرة بينما صعد سهم شركة هيتاشي للتكنولوجيا بعد إعادة هيكلة محفظتها للأعمال.



وهبط المؤشر نيكي 0.29% ليغلق عند 23864.85 نقطة ليتراجع أكثر عن أعلى مستوى في 14 شهرا الذي بلغه يوم الثلاثاء عند 14091.12 نقطة.



وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13% إلى 1736.11 نقطة.



ولم تبد الأسواق رد فعل تجاه قرار بنك اليابان المركزي الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير. وأبقى البنك، كما كان متوقعا، على توقعاته الإيجابية للاقتصاد مما يشير إلى أن صناع القرار غير متعجلين لتعزيز الحوافز على الرغم من أن المخاطر العالمية تهدد الانتعاش الهش.



وعلى الجانب الآخر قفز سهم هيتاشي 4.6% إلى أعلى مستوى في نحو عامين حيث رحب المستثمرون بمسعى الشركة لإعادة هيكلة أعمالها.