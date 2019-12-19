إصابة شخص فى حادث بطريق إسكندرية الصحراوى

أصيب شخص فى حادث تصادم سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



فيما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية.



كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.