استقرار سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، استقرارا ملحوظا حيث سجل السعر طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري 15.99 جنيه للشراء، 16.09 جنيه للبيع.



وسجل السعر لمصرف أبو ظبي الإسلامي 16.03 جنيه للشراء، 16.10 جنيه للبيع، وسجل السعر ببنك قناة السويس15.97 جنيه للشراء،16.07 جنيه للبيع.



وسجل السعر بالبنك التجاري الدولي 15.98 جنيه للشراء، 16.08 جنيه للبيع، وسجل السعر بالبنك الاهلي المصري 15.99 جنيه للشراء،16.09 جنيه للبيع،وسجل السعر ببنك مصر 15.99 جنيه للشراء، 16.09 جنيه للبيع.