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اقتصاد

"الموازين": الانتهاء من دمغ وتكويد المصوغات بالليزر أكتوبر 2020

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:29 ص
وزارة التموين
وزارة التموين
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أعلنت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم الانتهاء من مشروع دمغ وتكويد المصوغات بالليزر في أكتوبر المقبل، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة في تطوير عمل المصلحة وزيادة مساهمتها في مراقبة الأسواق وحماية حقوق المستهلك.

وأوضحت المصلحة أن تكلفة المشروع تصل إلى 50 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه سيزيد من عائد الخزانة على الدولة من 50 مليون جنيه في العام إلى أكثر من 250 مليون جنيه، وزيادة موارد الدولة من تحصيل رسوم الدمغة.

وأشارت إلى أنه سيتم السيطرة المطلقة على جميع المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالأسواق الأمر الذى يضمن جميع المشغولات التى سيتم دمغها بالمصلحة، منوه إلى أن إجمالي ما يتم دمغه حتى الآن بالطرق التقليدية يتراوح من 20 إلى 25%من حجم ما يتم تداوله في السوق المصري.

وأضافت أن دمغ المصوغات يضمن حق المستهلك في الحصول على مشغولات ذهبية ذات عيار صحيح، طبقا للمواصفات المصرية والدولية، وإعادة سمعة الذهب المصري والمعادن الثمينة لما كانت عليه سابقا.

ونوهت المصلحة إلى أنه تم، خلال العام الحالي، الانتهاء من مشروع المعمل المتنقل لمعايرة موازين البسكول (سيارة معايرة)، والذي يتضمن (سيارة ونش وسنج معايرة وموازين البسكول) بتكلفة بلغت 5ر3 مليون جنيه وسيعمل على زيادة الدخل بنسبة كبيرة، حيث يوجد الآن 4 معامل فقط تقوم بمعايرة من 8 إلى 10 موازين في اليوم بمبلغ 18 ألف جنيه، ومع زيادة عدد سيارات المعايرة إلى 9 سيزيد الإنتاج الإجمالي الى 45 ألف جنيه في اليوم الواحد وهذه الزيادة لصالح الخزانة العامة للدولة.

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