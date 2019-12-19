مدرب ريال مدريد يشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع برشلونة

شعر زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بخيبة أمل بعد التعادل بدون أهداف في ملعب غريمه برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعدما فشل الفريق في استغلال الفرص التي أتيحت له في القمة ضد حامل اللقب، أمس الأربعاء.



وسيطر ريال على المباراة، لكنه فشل في هز الشباك إذ انتهت المباراة بين أكثر فريقين نجاحا في إسبانيا، بالتعادل السلبي لأول مرة في 17 عاما.



وأبلغ المدرب الفرنسي، الصحفيين: "النتيجة تبدو ضعيفة لأننا كنا نستحق أكثر لكن الأمور تسير بهذا الشكل في كرة القدم، عندما تصنع الفرص عليك استغلالها ولم نستطع فعل ذلك، الفريق قام بمجهود هائل وعندما تلعب بهذا الشكل في هذا الملعب تستحق المزيد".



وكانت خطة زيدان واضحة للمباراة باستاد كامب نو ووضع لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء لاستغلال حيوية الشاب فيدريكو بالبيردي، من أجل محاولة كسر استحواذ برشلونة على الكرة وتهديده عبر الهجمات المرتدة.



وأبعد جيرار بيكي، مدافع برشلونة فرصة من كاسيميرو من على خط المرمى في الشوط الأول وتجاهل الحكم مطالب ريال باحتساب ركلتي جزاء، وكاد جاريث بيل أن يهز شباك صاحب الأرض في بداية الشوط الثاني وألغى الحكم هدف اللاعب الويلزي بداعي التسلل.



وأضاف زيدان، الذي يحتل فريقه المركز الثاني في الترتيب متساويا برصيد 36 نقطة مع برشلونة: "اعتمدنا على الضغط العالي وكنا نخطف الكرة من برشلونة باستمرار وقمنا بعمل جيد للغاية، أظهرنا صورة رائعة لنا لكننا كنا نريد المزيد، كنا نستحق الفوز بالنظر إلى الأداء الذي قدمناه لكنها كرة القدم، في بعض الأحيان تقوم بكل شيء بشكل صحيح لكن الأمور لا تسير على ما يرام، في بعض الأوقات يمكن أن تسجل هدفين أو ثلاثة وفي أخرى لا تسجل على الإطلاق".



واعترف إرنستو بالبيردي، مدرب برشلونة، أن فريقه عانى للتأقلم مع خطط ريال.



وقال: "لم نستطع تجاوز الضغط كما كنا نريد وريال سبب لنا بعض المشاكل واتيحت لنا عدة فرص لكننا افتقرنا للسلاسة، كنا نود الفوز بالمباراة لأنها كانت على أرضنا وكنا تحت ضغط أكبر لتحقيق الفوز لكنها كانت مواجهة صعبة للغاية الأمور متكافئة في قمة الترتيب وأعتقد أنها ستستمر بهذا الوضع حتى نهاية الموسم".