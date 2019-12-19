7 اجتماعات لـ«اقتصادية البرلمان» تناقش ملف مستجدات قناة السويس

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 7 اجتماعات الأسبوع المقبل، تناقش اللجنة فيها مشروع قانون بشأن التمويل الاستهلاكي، وكذلك مشروع قانون بشأن نقابة التجاريين.



وتفتح اللجنة، ملف المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للوقوف على آخر المستجدات بالمنطقة، وهل هناك معوقات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من عدمه، ونسبة الاستثمارات بالمنطقة.



كما تناقش عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن الرقابة المالية.