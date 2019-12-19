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تقارير ومتابعات

أيام ويطوى الزمن صفحة عام 2019

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:03 ص
جريدة الدستور
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بعبء ثقيل مرت أيام عام 2019 الذي يستعد للرحيل بعد أيام قليلة، فمع نهاية شهر ديسمبر الحالي يطوى الزمن صفحة عام كامل بكل ما احتوته، ويدرجها في التاريخ الإنساني، ويستعد لاستقبال صفحة بيضاء لعام جديد لا يدرى أحد ما سيكتب فيها، ورغم هذا فإن الجميع يأملون أن يكون العام الجديد أفضل وأوفر حظا لبنى البشر.

2019، عام ساخن في مجمل أحداثه، غطت فيه أحداث الفوضى والعنف والإرهاب معظم ملامح شهوره، واتسمت ملامحه باقتصاد كان سببا في تفجير معظم أحداثه، ثم أضحى ضحية لتلك الأحداث، فما بين فوضى الاحتجاجات العارمة التي طغت على المشهد العالمي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي والحرب التجارية، والتغيرات المناخية، إلى سيناريوهات البريكسيت، ومحاولات عزل رئيس أقوى دولة، وتغيرات دراماتيكية عديدة أخرى على كافة المستويات السياسية والاقتصادية تحرك العام عارجا معرقلا في اتجاه المساهمة في صنع مستقبل أفضل للبشر.

حسابيا يبقي 12 يوما على رحيل عام 2019، تلك السنة البسيطة التي بدأت في يوم الثلاثاء، مسجلة رقم 19 فى الألفية الثانية من القرن الحادي والعشرين، وقد حملت تحديات قاسية لأغلب شعوب الأرض من آسيا شرقا إلى الولايات المتحدة الأمريكية غربا، وهيمن على مشهدها العام، وشهد العام أزمات سياسية عالمية متباينة، فكان موعدا لسقوط شخصيات بارزة وعامة، وإسدال الستار على شخصيات أخرى طويت صفحاتهم أو غيبها الموت.

احتضنت أيام العام في طياتها الكثير من المآسي والكوارث الإنسانية والمالية التي أطاحت بأحلام البشر في الأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادى لتصبح أحلاما مؤجلة، وحفلت شهوره ما بين بدايته ونهايته بمواقف وقرارات مصيرية وحاسمة في تاريخ الشعوب، وازدحمت صفحاته بسلسلة طويلة من الأحداث المتلاحقة، فشهد تسابقا خطيرا بين القوى المختلفة على التسليح، كما شهد تصارعا أدى إلى تأجيج الصراعات العرقية والأثنية والطائفية في العالم.

وحمل العام شتاء غاضبا وأمطارا غزيرة وموجة جليد وبرودة قاسية، وصيفا شديد القيظ ثمنا لضريبة العبث بالطبيعة واللعب في التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى كوارث طبيعية شملت انهيارات أرضية وزلازل وحرائق غابات وفيضانات عزلت بلدات عديدة، وعواصف عاتية أودت بحياة لفيف من البشر وثوران بركاني.

قراءة في عام مقبل على الرحيل يلملم أوراقة، تؤكد أنه عام تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على خلفية انسحاب الأولى من الاتفاق النووي، وإعطاء العقوبات الأمريكية فرصة لظهور السلاح النووي الإيراني الذي يخشاه العالم،،كذلك عام تصاعد التطورات المتعلقة بالتحقيقات الخاصة بملاحقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي قد يؤثر على ترشحه لولاية ثانية فهل يصل ترامب من جديد للحكم، أم يغيب عن المشهد.

اقتصاديا: شهد العام أعنف حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أكبر اقتصادين في العالم، وأثرت على مجريات الأحداث العالمية ما بين هدنة تجارية وتهديدات بفرض تعريفات ورسوم جمركية، واستهدفت واشنطن العديد من دول الاتحاد الأوروبى وخارجه بتعريفات جمركية، إلا أن عام 2019 أبى أن يرحل دون توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق من شأنه استئناف المحادثات التجارية بينهما، في خطوة تخفف من القلق العالمي حيال الحرب التجارية.

قضية المهاجرين، والإرهاب الأسود، والانتخابات الرئاسية التى أجريت فى العديد من الدول كانت حاضرة بقوة فى هذا العام، وفيه شهدت فرنسا أقوى احتجاجات خلال العام الحالي من حركة السترات الصفراء اعتراضا على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية، التي وصفوها بأنها منحازة للأثرياء، واعقبها إضراب قطاع النقل بسبب قانون التقاعد.

فيما كانت ضبابية البريكست المشهد السائد والمؤثر فى بريطانيا على مدى العام الحالي، حيث كان طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبى طلاقا شاقا وشهدت سيناريوهات كثيرة مرفوضة انتهت باستقالة رئيس الوزراء تريزا ماى.

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