موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى والقنوات الناقلة

يواجه فريق الأهلي نظيره الإسماعيلي، اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر، ضمن مباريات الدوري الممتاز.



ويدخل الأهلي إلى اللقاء منفردًا بصدارة ترتيب الدوري برصيد 18 مباراة، نجح في تحقيقها من الفوز في المباريات الست الماضية، أما فريق الاسماعيلي، في يدخل في المركز السادس برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع الزمالك وسموحة أصحاب المركزين الرابع والخامس.



ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر للحصول على انتصاره السابع على التوالي بمسابقة الدوري هذا الموسم وتعزيز صدارته للمسابقة، بعد أن تغلب الفريق الأحمر على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود، ومن ثم يسعى للفوز على الدراويش والوصول للنقطة رقم 21 ليتصدر الدوري.



موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

وتقام مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الخميس، في تمام الساعة 7.5 مساء بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

ويمكن مشاهدة فريق الأهلي والإسماعيلي التي تقام على استاد حرس الحدود، على قنوات تايم سبورت وأون سبورت والثانية الأرضية، ويحكم المباراة محمود البنا.

