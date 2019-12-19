مقتل سيدة وإصابة 3 آخرين فى حادث طعن بولاية أويجن الأمريكية

أعلنت سلطات ولاية أويجن في شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية، أن مهاجما نفذ سلسلة من عمليات طعن وسرقة سيارات في مركز تسوق بضواحى بورتلاند وفي بلدة قريبة، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص.



وقالت الشرطة في مدينة بيفرتون، إن شخصين تعرضا للطعن داخل أحد فروع بنك ويلز فارجو، فيما طعن رجل عند مدخل صالة رياضة ملاصقة للبنك.



ونقلت قناة الحرة عن السلطات المحلية ، أن المهاجم سرق سيارة الرجل ثم توجه إلى إحدى الضواحى، حيث أقدم على سرقة سيارة امرأة ثم طعنها.



وفي نهاية المطاف، اعتقل المهاجم بعد ترجله من السيارة فى محاولة للهرب بعيدا عن الضباط الذين حاصروه.



وقتلت المرأة التى أصيبت داخل البنك، فيما أصيبت الثانية بجروح خطيرة.