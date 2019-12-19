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أول تعليق من ترامب حول إحالته إلى مجلس الشيوخ للمحاكمة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:59 ص
جريدة الدستور
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علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قرار مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، على محاكمته أمام أعضاء مجلس النواب، بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، والذي وافق خلالها أغلبية الأعضاء إلى إحالة ترامب إلى مجلس الشيوخ للمحاكمة.

واعتبر "ترامب"، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المحاكمة البرلمانية لم تكن دستورية وأن ما يجري هو "انتحار سياسي".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، قد افتتحت المداولات بشأن التهمتين اللتين يواجههما ترامب في إطار مساءلته، وذلك قبل التصويت عليهما.

وأحال مجلس النواب الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمة استغلال السلطة.

وجاء قرار مجلس النواب بإدانة ترامب بتهمة سوء استغلال السلطة بأغلبية 230 صوتا مقابل رفض 197 صوتا.

كما صوت المجلس على إدانة ترامب بتهمة عرقلة عمل الكونجرس وذلك بأغلبية 229 مقابل رفض 198 صوتا.

وبذلك أفضى التصويت إلى محاكمة ترامب، الشهر المقبل، أمام مجلس الشيوخ، وسيقوم خلالها أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء، فيما يهيمن على مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين لم يبدوا اهتماما يذكر بعزل الرئيس من منصبه.

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