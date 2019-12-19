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"الكونجرس" يحيل ترامب إلى المساءلة لاتهامه بإساءة استخدام السلطة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:12 ص
جريدة الدستور
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صوت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مساءلة ترامب بتهمة عرقلة عمل الكونجرس، حيث أيد 229 عضوا القرار فى مقابل معارضة 198 نائبا.

واختتم التصويت على البند الأول من المساءلة بحق الرئيس ترامب والمتعلق يإساءة استغلال سلطاته، بموافقة الأغلبية، حيث أيد 230 نائبا مساءلة الرئيس مقابل معارضة 197 من الأعضاء.

واستغرق التصويت الأول 15 دقيقة يتعلق ببند إساءة استغلال السلطة، وبمجرد انتهاء هذا التصويت انتقل المجلس إلى التصويت على بند عرقلة عمل الكونجرس والمقرر أن يستغرق خمس دقائق.

وكان قد شدد الجمهوريون بحسب ما نشرته شبكة سى أن إن، على أن ترامب حرم من حق دستورى وفق "التعديل السادس"، والذى يقضى بحق المتهم فى مواجهة من اتهموه.

وفى حال التصويت بإقرار لائحة تهم العزل سينتقل ملف القضية إلى مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية، وهو ما يراهن عليه ترامب فى أن يصوت لصالحه.

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