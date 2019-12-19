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عالم

"النواب الأمريكى" يبدأ التصويت على توجيه الاتهام لترامب بإساءة استخدام السلطات

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:28 ص
جريدة الدستور
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بدأ مجلس النواب الأمريكي التصويت على توجيه الاتهام بإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس دونالد ترامب، بعد أكثر من 7 ساعات من المداولات في جلسة تاريخية، قد يسُجل بعدها ترامب كثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.

كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي أعلنت الثلاثاء أن المجلس سيصوت صباح الأربعاء على توجيه قرار اتهامي إلى دونالد ترامب، عقب أقل من ثلاثة أشهر على القضية الأوكرانية

وقالت في رسالة إلى الأعضاء الديمقراطيين: "مجلس النواب سيمارس غدًا (الأربعاء) إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوت لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس"

وأضافت: "للأسف الشديد، لقد بينت الوقائع أن الرئيس أساء استغلال سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية وأعاق عمل الكونغرس لأنه طلب أن يكون فوق المساءلة وفوق الدستور وفوق الشعب الأمريكي. في أمريكا ليس هناك أحد فوق القانون"

وتابعت "عندما يجتمع المجلس للتصويت على القرار الاتهامي، أحض كلاً منكم على الانضمام إلى في قاعة المجلس. ناخبونا يعلقون علينا الأمل بأن نحترم دستورنا وأن ندافع عن ديمقراطيتنا وأن نمضي قدما بطريقة جديرة بالقسم الذي أديناه لتعزيز دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه".

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