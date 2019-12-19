"سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج" بضيافة نادى كتاب أرض الجولف

يقام بنادي الكتاب التابع للمركز الثقافي بأرض الجولف٬ في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس٬ أمسية ثقافية٬ لمناقشة رواية "سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج" الصادرة عن دار٬ للكاتب أحمد عبد اللطيف. هذا ويدير الأمسية الشاعر محمود فهمي.



يستلهم أحمد عبد اللطيف في روايته رحلة "رسالة الغفران" و"الكوميديا الإلهية"، ليشيد رحلة معاصرة يصل فيها الأبطال إلى مكان علوي أو سفلي، يكشفون من خلاله المحجوب، ليتجلى سكان مملكة قديمة من ناحية، وسكان مدينة حديثة من ناحية أخرى، كتماثيل شمعية، تماثيل تتحرك دون أن تشعر، وتنظر دون أن تبصر.



ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية: "سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج" رواية عن القاهرة الأخري وتاريخها المجهول٬ عن المدينة المدفونة والمتوارية وراء الزحام٬ رواية عن السلطة والتمرد والصراع الإنساني٬ من أجل تشييد عالم بديل٬ عالم يشيده سكان المملكة القديمة وسكان المدينة الحديثة تحت الأرض٬ في مدينة موازية".