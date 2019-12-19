الصحة: إطلاق 4 قوافل طبية ضمن "حياة كريمة" بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 4 قوافل طبية، اليوم الخميس، وتستمر حتى السبت، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، في إطار الاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن النائية والمحرومة.



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إطلاق قافلة طبية بدءًا من اليوم الخميس وتستمر حتى غدًا الجمعة، في منطقة خفرع 5 مركز صان الحجر محافظة الشرقية، في حين ستطلق 3 قوافل طبية أخرى في مناطق واديي الشرفا 1 و2 مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، والحيز مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، والشيخ حمام مركز المنزلة محافظة الدقهلية، وذلك على مدار يومى الجمعة والسبت.



وأوضحت الوزارة أن القوافل الطبية، تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني؛ لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.