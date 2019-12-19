موعد عرض الموسم الخامس من مسلسل "The Magicians"

أعلنت شبكة "syfy" عن موعد عرض الموسم الخامس الجديد من مسلسل "The Magicians"، والذي من المقرر أن يكون في يناير من العام المقبل 2020.



وتدور قصة المسلسل حول قصة ليف جروسمان، وهو من نوع الدراما الخارقة للطبيعة، حيث يدور حول مجموعة من الطلاب فى جامعة براكبليس الخاصة بأولئك الذين يتمتعون بقدرات سحرية.



وتشمل قائمة الممثلين جيسون رالف وأوليفيا تايلور دادلى وهيل أبليتون وأرجون جوبتا وسمر بيشيل وريك ريستى وانى دوديك وخادور جاد وأسمى بيانكو.