الليلة.. "جراج الأوبرا" على طاولة المركز الدولى للكتاب

يستقبل المركز الدولي للكتاب٬ بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط القاهرة٬ فى السادسة مساء اليوم الخميس٬ أمسية ثقافية لمناقشة مسرحية "جراج الأوبرا" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ للكاتب ميسرة صلاح الدين، في حضور كلًا من الدكتور ناهد راحيل مدرس النقد والأدب، والدكتور رضا عطية الناقد الأدبي.



الكتاب يحتوي على مسرحيتين الأولى "جراج الأوبرا" وتدور أحداثها في القاهرة بحي العتبة والثانية "بار الشيخ علي" وتدور أحداثها فى حي المنشية بالإسكندرية داخل أحد البارات القديمة.



يشار إلي أن "ميسرة صلاح الدين" شاعر، سبق وصدرت له العديد من الأعمال الإبداعية والتي تنوعت بين الكتابة المسرحية والشعر، ومن دواوينه الشعرية: "حرب الردة٬ الأسد الحلو٬ أرقام سرية٬ شباك خجل٬ أنا قلبي مش فارس"، كما صدرت له المسرحيات الشعرية: "الورد البلدي٬ وترام الرمل، وجراج الأوبرا".