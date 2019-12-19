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مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى
القاهرة 11 22
شبين الكوم 11 21
طنطا 11 21
دمنهور 11 20
الإسكندرية 11 21
بلطيم 11 20
مطروح 12 19
السلوم 11 20
سيوة 09 19
بورسعيد 14 21
دمياط 16 21
الزقازيق 12 21
الاسماعيلية 10 22
السويس 10 21
العريش 11 20
رفح 10 20
رأس سدر 12 23
نخل 01 20
نويبع 15 22
طابا 08 21
كاترين 01 15
الطور 13 24
شرم الشيخ 16 24
الغردقة 14 25
مرسى علم 16 25
الفيوم 10 22
بنى سويف 10 22
المنيا 09 22
أسيوط 08 21
سوهاج 09 22
قنا 09 24
الأقصر 09 25
أسوان 11 26
أبوسمبل 14 25
الوادى الجديد 11 24
شلاتين 18 25
ابو رماد 17 24
حلايب 19 24
رأس حدربة 19 24

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