وفاة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الأسبق

توفي منذ قليل الدكتور أشرف محمود قدري الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الأسبق، عن عمر يناهز 85 عاما.



وستقام صلاة الجنازة ظهر اليوم الخميس بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.



والدكتور أشرف الشرقاوى، من مواليد فبراير 1962، تولى وزارة قطاع الأعمال العام منذ 2016، لمدة عام ونصف .



ويملك الراحل خبرة أكاديمية ومهنية كبيرة فى مجالات الاستثمار والمحاسبة والتمويل، وأسهم فى وضع عدد من القواعد الرقابية لأسواق المال، وهو عضو لجنة السياسات النقدية، وعضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال، وعضو مجلس إدارة "صندوق حماية المستثمر"، وعضو مجلس إدارة "صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى".



وشغل منصب رئيس "الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية"، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة لسوق المال" لمدة ست سنوات، ورئيس اللجنة المراجعة فى "البنك المركزى المصري"، إضافة إلى أنه كان أستاذاً للمحاسبة المالية فى كلية التجارة فى جامعة القاهرة.



وكان قد تولى الدكتور أشرف الشرقاوي وزارة قطاع الأعمال العام بعد فصلها عن وزارة الاستثمار في 23 مارس 2016 في حكومة الدكتور شريف إسماعيل.