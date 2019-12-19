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سياسي

معلقًا على توصيات المنتدى.. أمين خارجية البرلمان: "رسالة سلام للعالم"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:44 ص
النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي
أشرف لاشين
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ثمن النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتوصيات الختامية للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.

وقال أمين سر اللجنة إن، منتدى شباب العالم تحول الي برنامج عمل فيما يتعلق بالدور المصري على المستوى العربي والإفريقي والاورومتوسطي، وأن توصيات هذا العام هي استمرار لدعم دور ومكانة الشباب.

وأضاف الخولي، على المستوى الدولي فإن المنتدى مستمر في تقديم رسالته الأساسية والعنوان الكبير له هو "رسالة سلام للعالم" ويضع الجيل الجديد من الشباب أمام مسئولياته في أن يعُدل واقعه وأن يجعل مستقبله أفضل بكثير من الصراعات والتحديات التي يواجهها العالم اليوم.

وتابع، الخولي، أعتقد أن التوصيات حملت الكثير من النقاط الهامة والقوية على رأسها فيما يتعلق بقيام الأكاديمية الوطنية بتأهيل وتدريب الشباب ووضع آليات تنفيذية لإطلاق برنامج رئاسي لتدريب الشباب الأورومتوسطي على القيادة، فإن هذه التوصية هي تاج التوصيات وهي قرار صائب ويهدف إلى دعم الشباب الأورومتوسطي على القيادة وبالتالي هذه التوصية تمثل مساس مباشر بتطوير أداء وقدرات الشباب، اضافة الى ذلك إطلاق عدد كبير من المبادرات التي تتوجه في مجملها إلى دعم الحالة الإنسانية في المجتمعات منها المسائل المتعلقة بدعوة الأمم المتحدة لتبني بروتوكول دولي لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر التواصل الاجتماعي، وغيرها من المبادرات التي لها المساس بالقرصنة الرقمية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة عالمية كمنصة لاحتضان ابداعات منتدى الشباب عبر إقامة معرض رسمى حى يعمل من خلاله الفنانون على تجسيد الهوية الخاصة لبلادهم المختلفة والقيام بأعمال تشكيل.

وأكد أمين سر خارجية البرلمان، لـ«الدستور» أن، كل هذه المبادرات من شأنها دعم الشباب وتعلي من إمكانياته وقدراته بتحركات ملموسة وثابتة وبرنامج عمل مستمر يبني على ما سبق من منتديات وبالتالي فإن النسخة الثالثة لهذا المنتدى ماهي إلا امتداد لبرنامج العمل وامتداد لدعم دور ومكانة الشباب على المستوى العالمي والاورومتوسطي والعربي والإفريقي.

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