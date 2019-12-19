اليوم.. مزيج من موسيقى كايرو ستيبس بدار الأوبرا

يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة مساء اليوم الخميس٬ أولى الحفلات بالقاهرة للفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة مؤسسه الموسيقار باسم درويش، وذلك بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ويستضيف الحفل المنشد الشيخ إيهاب يونس.



وتعتمد الأعمال الموسيقية لــ"كايرو ستيبس" على مزج أساليب موسيقية متنوعة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى دمج الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والأصوات الإلكترونية لتنتج تأثيرات روحانية تسمو بالمشاعر والوجدان.



يتضمن برنامج الحفل عدد من مؤلفات الموسيقار باسم درويش الخاصة منها: شمس، رقصة النيل، بكرة، أرابيسكان، سيوة، جاردن سيتى، صعيدى٬ شم النسيم، دهب٬ سانكتوم٬ كافية جروبى٬ اوليه كايرو، خليجى ستيبس إلى جانب جنوسيننى لـ إيريك ساتى.

