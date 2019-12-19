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الثقافة

24 ديسمبر.. اتحاد كتاب مصر يعقد مؤتمر "مصر فى عيون الرحالة"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:35 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تقيم شعبة أدب الرحلات، التابعة لاتحاد كتاب مصر، مؤتمرها العلمي الثاني٬ وذلك في الثانية عشر من ظهر الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، بعنوان "مصر في عيون الرحالة"، يرأس المؤتمر الدكتور مراد مبروك بكلية الآداب جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، والأستاذ بكلية الآداب جامعة بني سويف.

وسوف تقام ثلاث جلسات بحثية وهي: الجلسة الافتتاحية يديرها الكاتب حمدي البطران، ويقدمها الإعلامي عمرو الشامي، ومن المقرر تكريم بعض من ساهموا في إثراء العمل في شعبة أدب الرحلات خلال العامين الماضيين وهم: "الدكتور محمد البدري نبيه رئيس قسم الجغرافيا بجامعة المنيا، والدكتور رضا محمد عبد الرحيم الباحث بهيئة الآثار المصرية، والكاتب الصحفي محمد غزلان، والشاعرة عبير العطار٬ والكاتبة سعاد الزامك".

يعقب جلسة الافتتاح جلسة بحثية يقدم فيها الدكتور مراد مبروك بحث بعنوان "أدب الرحلة والبنية المركزية للدراسات الثقافية" مقاربة حول صورة مصر في عيون الرحالة الغربيين، في ضوء النقد الثقافي.

والجلسة البحثية الثانية: يديرها الناقد والكاتب سيد الوكيل، وتناقش فيها بحوث: الكاتب الصحفي محمد أمين شلبي بعنوان " إنسان حلايب وشلاتين"، والدكتور رضا محمد عبد الرحيم بعنوان " الموالد المصرية في كتابات الرحالة والمؤرخين"، والدكتورة فتحية الفرارجى بعنوان " بين النيل والسين: رحلة القاهرة لباريس الساهرة".

أما الجلسة البحثية الثالثة يديرها الدكتور رضا عبد الرحيم٬ حيث تقدم الدكتورة عبير خالد يحيي بحثا بعنوان: "ديموغرافية أدب الرحلة في النص الموازي للكاتبة وفاء إبراهيم عرار"، كما تقدم الباحثة أميرة سعد بحثا بعنوان: "صورة المرأة العربية في كتابات الرحالة المستشرقين".

كما تقدم الكاتبة سعاد الزامك قراءة في كتاب أشرف أبو اليزيد "نهر على سفر" بعنوان "دبلوماسية مغايرة" عن استطلاعات مجلة العربي الكويتية، ويختتم عمرو الشامي ببحث بعنوان: "قراءة في شهادة الدكتور طارق الطيب" تحت عنوان "الرحلة مغامرة داخل الروح".

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