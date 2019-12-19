تعرف على فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

يُقام في السادسة مساء اليوم الخميس٬ بقاعة سينما الهناجر، حفل توزيع شهادات التخرج وعرض أفلام خريجو المدرسة العربية للسينما والتليفزيون٬ التابعة لقطاع صندوق التنمية.



يعقب توزيع الشهادات عرض أفلام الخرجين منها الفيلم الروائى القصير "عيشة أهلك" للمخرج أحمد حامد.



ويستعرض الفيلم لحظات من حياة شاب عاطل عن العمل ويعاني هواجس الخوف من العقاب وفرصة للاندماج فىي المجتمع.



يلية عرض الفيلم اللبناني "حمدة" للمخرجة فاطمة بيطار، ويدور حول سيرة ذاتية لشاعرة إماراتية على مدى 50 عامًا ولها العديد من دواوين الشعر والكتب والمقالات الصحفية، والمتغيرات الاجتماعية التي مرت بها جعلتها تشعر أن الحياة لم تنصفها.



الجدير بالذكر أن المدرسة العربية للسينما والتليفزيون أنشئت عام 2001، كأول منحة إليكترونية لتعليم فنون السينما والتليفزيون، ونشر ثقافتهم عن بعد للناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم باستخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا التعليم عن بعد يشرف على المدرسة د. منى الصبان أستاذ المونتاج بالمعهد العالي للسينما.



في سياق متصل يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز٬ في السابعة والنصف٬ حفل غنائي للفنانة أنغام مصطفى، وفرقتها الموسيقية.



ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من أغاني التراث الموسيقى، منها: "الحب جميل٬ مخاصمني بقاله مدة٬ على قد الشوق٬ من حبي فيك يا جاري٬ عن العشاق٬ ميدلي وردة".



يذكر أن أنغام مصطفى، تخرجت من قسم الأصوات بأكاديمية الفنون، وتعمل صوليست بفرقة الموسيقى العربية للتراث.