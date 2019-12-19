-
الخميس 19 ديسمبر 2019 الموافق 22 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تعرف على فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:51 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
يُقام في السادسة مساء اليوم الخميس٬ بقاعة سينما الهناجر، حفل توزيع شهادات التخرج وعرض أفلام خريجو المدرسة العربية للسينما والتليفزيون٬ التابعة لقطاع صندوق التنمية.

يعقب توزيع الشهادات عرض أفلام الخرجين منها الفيلم الروائى القصير "عيشة أهلك" للمخرج أحمد حامد.

ويستعرض الفيلم لحظات من حياة شاب عاطل عن العمل ويعاني هواجس الخوف من العقاب وفرصة للاندماج فىي المجتمع.

يلية عرض الفيلم اللبناني "حمدة" للمخرجة فاطمة بيطار، ويدور حول سيرة ذاتية لشاعرة إماراتية على مدى 50 عامًا ولها العديد من دواوين الشعر والكتب والمقالات الصحفية، والمتغيرات الاجتماعية التي مرت بها جعلتها تشعر أن الحياة لم تنصفها.

الجدير بالذكر أن المدرسة العربية للسينما والتليفزيون أنشئت عام 2001، كأول منحة إليكترونية لتعليم فنون السينما والتليفزيون، ونشر ثقافتهم عن بعد للناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم باستخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا التعليم عن بعد يشرف على المدرسة د. منى الصبان أستاذ المونتاج بالمعهد العالي للسينما.

في سياق متصل يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز٬ في السابعة والنصف٬ حفل غنائي للفنانة أنغام مصطفى، وفرقتها الموسيقية.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من أغاني التراث الموسيقى، منها: "الحب جميل٬ مخاصمني بقاله مدة٬ على قد الشوق٬ من حبي فيك يا جاري٬ عن العشاق٬ ميدلي وردة".

يذكر أن أنغام مصطفى، تخرجت من قسم الأصوات بأكاديمية الفنون، وتعمل صوليست بفرقة الموسيقى العربية للتراث.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 18 دقيقة

"الكونجرس" يحيل ترامب إلى المساءلة لاتهامه بإساءة استخدام السلطة

منذ حوالي 8 ساعات

رعب داخل الجماعة من مذكرات عاصم عبدالماجد عن فترة حكم مرسى

منذ حوالي 18 ساعة

أسماء 12 قتيلًا فى حادث السادات

منذ حوالي 15 ساعة

البرلمان يطالب الحكومة بحصر رواتب كبار مسئوليها من الصناديق الخاصة

الصور

image description

الغضبان يشهد احتفالات المجلس الأعلى للثقافة بعيد بورسعيد القومي

image description

محافظ الدقهلية لمسؤولين: مش لازم أنزل عشان تنضفوا الشوارع

image description

تعليم الغربية يناقش الاستعداد للامتحانات

image description

ميناء بورسعيد يستقبل 1133 سائحا من جنسيات مختلفة

image description

الكشف على 308 حالة في قافلة طبية شرق الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

"الكونجرس" يحيل ترامب إلى المساءلة لاتهامه بإساءة استخدام السلطة

أسماء 12 قتيلًا فى حادث السادات

وفاة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الأسبق

12 قتيلا فى حادث مروع بالمنوفية

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

أطعمة يجب تناولها للوقاية من السكري بعد الحمل

ضعف العين يهدد بالإصابة بالشلل الرعاش

5 عادات تسبب انتفاخ المعدة

احذرى السمنة قد تصيبك بسرطان الثدى

الرئيس نيوز

أحمد موسى: الدولة مدفعتش جنيه واحد فى منتدى شباب العالم

رهان جديد لرضا عبدالعال: "ألف مبروك.. الدوري للأهلي السنة دي"

السفير الفرنسي: 1.5 مليون زائر لمعرض "توت عنخ آمون" بباريس

تركيا مهددة بانتشار "الجرب".. والصحة تحذر

منوعات

تقنية جديدة تتيح للمرضى مشاهدة التلفزيون أثناء العمليات الجراحية

تعرف على الساونا الباردة

البدء باستخدام طبلة الأذن المطبوعة بيولوجيا

دراسة: العنب يمنع تجمد الطرقات في الشتاء

كشكول

"التعليم" للمصريين: كل عام ونحن معتزون بلغتنا العربية

بهذة الكلمات... "حجازي" يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

ترشيح 5 معلمين بالوادي الجديد للعمل كمسئول "التوكاتسو"

وكيل تعليم الغربية يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

إسلام سياسي

التهديد بالقتل.. وسيلة الإخوان الجديدة لعدم الكشف عن فضائحهم

بموشن جرافيك شاهد معارك ميلشيا الإخوان العبثية جنوب اليمن

العراق يعيد أطفال من عوائل "داعش" إلى الجزائر

مسؤول أممي: "داعش" لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا

مقالات الرأي
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
صفوت البياضي
نوبة صحيان لكل إنسان
أحمد بهاء الدين شعبان
اللغة والهوية الوطنية
المزيد

الثقافة

تعرف على فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

اليوم.. ملتقى الأقصر للتصوير يختتم فعالياته بتكريم أحمد نوار

حكايات المقهى العتيق بأقلام 9 روائيين: فتح جديد في تاريخ مادبا

"ثقافة المحلة" تناقش الإرادة وتحذر من خطورة الفيروسات

صفحتنا ع الفيس بوك