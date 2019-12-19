اليوم.. ملتقى الأقصر للتصوير يختتم فعالياته بتكريم أحمد نوار

تختتم اليوم الخميس٬ فعاليات الدورة الثانية عشر لملتقى الأقصر الدولى للتصوير٬ والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، وذلك بتكريم الفنان التشكيلى د. أحمد نوار، كونه أحد أهم الفنانين المصريين الذين يحظون بشخصية تمتاز بالعديد من الجوانب الإبداعية والخبرات الواسعة فى المجالات الفنية المتعددة ذات الثراء الثقافى، بجانب جهوده ونجاحاته على الصعيدين الفنى والإدارى، تتلمذ على يديه الكثير من ألمع الأسماء الموجودة فى الساحة التشكيلية الآن من خلال موقعه كأستاذ لفن الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.



كما أن له دور كبير فى تأسيس العديد من المواقع الفنية، مثل متحف محمد ناجى، متحف دنشواى، ومتحف التحنيط بالأقصر، بالإضافة إلى تأسيسه لكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، وبينالى القاهرة الدولى للخزف.



وساهمت مسيرة نوار، في تحويل تشكيل الفن في موطنه الأم والعالم العربي، وأثرت في حراك الفن الحديث من خلال الدراسات والتجارب على مدى 40 عامًا.



وتفكك أعمال الفنان نوار لتكوين يتداخل فيه أشكالًا هندسية حادة الروابط المتشابكة بين البشرية والحضارة لتضعها تحت المجهر، وتحفز مشاعر المتلقى لاتخاذ رد فعل استجابة المتغيرات المتسارعة، ويصبح جزءا من التغيير أو يكون التغيير بحد ذاته.