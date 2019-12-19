7 حلول بسيطة للتخلص من هيشان الشعر

تتعرض الفتيات للحرج خاصة في فصل الشتاء بسبب هيشان الشعر، ما يؤثر على الحالة النفسية للفتيات، لذلك نقدم لكم حلول سريعة وبسيطة للتخلص من هيشان الشعر بحسب موقع "best product".



يفقد الشعر الفيتامينات في فصل الشتاء بسبب برودة الجو وجفافه، ويجف أيضًا بسبب تماثل شحنات الشعر السالبة أو الموجبة، فالشعر مثل المغناطيس تتنافر أطرافه المتشابهة وتتجازب أطرافه المختلفة، بمعنى أنه إذا كانت شحنات الشعر سالبة موجبة فلن يهيش الشعر.



أما إذا كانت موجبة وموجبة ستجدي إبتعاد الشعر عن بعضه وسيظهر بشكل الهيشان، أو إذا كانت سالبة وسالبة، سيبتعد أيضًا عن بعضة ويهيش.



​نصائح للتخلص من الهيشان



1- يجب المحافظة على ترطيب الشعر جيدًا أثناء فصل الشتاء لجعله متجانسًا.



2- الابتعاد عن استخدام الشامبوهات التي تحتوي على الكيماوي أو الذي يدخل به مواد كيماوية، حيث أنه يزيل الدهون من الشعر مما تجعله في حالة من الهيشان.



3- عدم وضع أقمشة صناعية على الشعر، وتعوضيها بالأقمشة القطنية.



4- استخدام مشط خشبي، والبعد عن استخدام المشط البلاستيكي.



5- عمل حمام زيت للشعر على الأقل في الأسبوع.



6- تناول الطعام الذي يحتوي على الفيتامينات، والبعد عن الأطمعة الضارة مثل الأطعمة الجاهزة.



7- شرب الكثير من المياه لقدرتها على ترطيب فروة الرأس.