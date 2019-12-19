صحة المنوفية تنفى وفاة طفلة بإنفلونزا الطيور

أكد الدكتور نصيف الحفناوي وكيل صحة المنوفية، أنه لا صحة لوفاة طفلة بسبب إنفلونزا الطيور، مشيرا إلى أنها توفيت إثر إصابتها بالتهاب رئوي حاد بمستشفى تلا.



وقال الحفناوي في بيان، الأربعاء، أن الطفلة جنى محمد 4 سنوات أصيبت بمرض التهاب رئوي شديد توقف على إثره القلب مرتين وتم عمل الإنعاش اللازم له ولكن توقفت عضلة القلب بعد إيداعها بالعناية المركزة بشبين الكوم ومن ثم لمستشفى حميات شبين الكوم.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه، تم أخذ عينة ومن ثم إرسالها إلى معامل وزارة الصحة بالقاهرة، وتبين سلبية الحالة من الإصابة بإنفلونزا الطيور.