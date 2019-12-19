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سياسي

رسميًا.. "النواب" يناقش قانون الإدارة المحلية الأسبوع المقبل

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:44 ص
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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يُناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب: الدكتور محمد عطية الفيومي و63 عضوًا آخرين، والمهندس أحمد السجيني، والدكتور محمد فؤاد و85 عضوًا آخرين، وعبدالحميد كمال و59 عضوًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون مُقدم من النائب عبدالمنعم العليمي في ذات الموضوع.

يأتي ذلك وفق جدول أعمال المجلس للأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تم الانتهاء من هذا القانون منذ عام 2017 بعد مناقشات موسعة من الأعضاء، فيما تضمن جدول الأعمال أيضًا تقرير اللجنـة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشـروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، ومشروع قانون مُقـدم مـن النائب عبدالحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.

كما تتضمن المناقشات تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية عن مشروعي قانونين مُقدمان من النائبين محمد عطية الفيومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، وعماد سعد حمودة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتتضمن أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مٌقدم من السيد النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين (أكثر من عُـشر عـدد أعـضاء المجلس) بشأن "تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ".

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