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منوعات

تعرف على الساونا الباردة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:55 م
جريدة الدستور
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أوردت مجلة "Elle" أن العلاج بالتبريد "Cryotherapy" يشهد حاليًا رواجًا كبيرًا في عالم الرياضة الاحترافية من أجل الاستشفاء السريع للعضلات وتخفيف الألم، مشيرة إلى أن العلاج بالتبريد أو ما يعرف "بالساونا الباردة" متاح أيضًا للأشخاص العاديين من أجل الاستفادة بمزاياه العديدة للصحة والجمال.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الساونا الباردة عبارة عن جهاز مملوء بالنيتروجين تصل درجة حرارته إلى -150 درجة، مشيرة إلى أن المرء يمكث داخل الجهاز لمدة 3 دقائق تقريبًا.

وأضافت "Elle" أن العلاج بالتبريد يعمل على استرخاء العضلات وتخفيف الألم والتخلص من احتباس السوائل وتنشيط الأيض وتحفيز حرق الدهون؛ حيث إنه يساعد على حرق نحو 800 سعر حراري، بالإضافة إلى الحصول على بشرة تتمتع بمظهر مشدود والشعور بالسعادة.

وعلى الجانب الآخر، أشارت المجلة إلى أن الساونا الباردة لا تناسب الأشخاص، الذين لديهم مشاكل بالقلب أو الذين يعانون من إكزيما البرودة.

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