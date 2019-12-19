نصائح للوقاية من نزلات البرد فى الشتاء

العطس والسعال وانسداد الأنف واحتقان الحلق من أهم أعراض نزلة البرد، وهي مشاكل شائعة خلال موسم الشتاء.



لكن بالإمكان تقليل احتمالات الإصابة إلى الحد الأدنى عن طريق اتباع إجراءات الوقاية الفعّالة، وأهمها:



- غسل اليدين باستمرار، وخاصة قبل الأكل، وقبل لمس العيون، وبعد تنظيف الأنف.



- تنظيف الأسطح باستمرار، مثل أسطح المكاتب والطاولات، خاصة إذا كان هناك مصاب بالبرد في الغرفة.



- تغيير أغطية السرير وأكياس الوسائد بوتيرة أسرع (الحد الأدنى مرة في الأسبوع).



- تناول اللقاح المضاد للإنفلونزا.



- زيادة حصة الخضروات والفواكه في الطعام وخاصة الغنية بفيتامين سي.



- ممارسة التمارين البدنية بانتظام.



- تهوية غرف النوم جيدًا.



- النوم 7 ساعات يوميًا.



- ترطيب الجسم بشرب الماء والسوائل الخالية من الكافيين وشوربة الدجاج.