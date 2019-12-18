سلمى المصرى تكشف رأيها في عمليات التجميل

كشفت الفنانة السورية سلمى المصري، رأيها حول عمليات التجميل والتي لجأت لها الكثير من النجمات خلال السنوات الأخيرة.



وقالت سلمى المصري في لقاء إذاعي لها: "كل انسان حر بالشي اللي يسويه، بس أنا ضد المواد الغريبة التي توضع في الوجه".



كما تحدثت خلال اللقاء عن أعمالها الفنية قائلة: "هنالك مخرجون ومنتجون لم أعمل معهم طول مسيرتي الفنية"، ورجّحت أن ذلك بسبب المواقف السياسية، وهذا نتاج ما بعد الأزمة التي عاشتها سوريا.



وأضافت: "ما حدا بياخد محل حدا، كل واحد بشتغل بالشي اللي يناسبه والسعر اللي يناسبه"، وعن الأجور التي يتلقاها الفنان السّوري، أشارت إلى أن الأجور تدنت جدًا، ولهذا السبب اتجه الممثلون السّوريون للدراما المشتركة.



وأبدت سلمى رأيها في مسلسل "الهيبة" قائلة: "حاجة جزء وبكفي.. لنشوف لوين بدهن يوصلوا، ما قدمه تيم حسن في الدراما السّورية أهم من الهيبة، مثل "الانتظار، وربيع قرطبة، وصقر قريش، ونزار قباني".

وعن اعتزالها الفن، قالت إنها ستعتزل في حال لم تجد التقدير الكافي وأعمالًا مهمة تُضيف لمسيرتها: "بحب اطلع بعز عطائي واترك".



يذكر أن الفنانة السورية تشارك في مسلسل البيئة الشامية "بروكار" من تأليف سمير هزيم، وإخراج محمد زهير رجب.