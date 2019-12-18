إشادات بتأمين الأجهزة الأمنية لاحتفالات القديس صموئيل بالمنيا

أشاد المسئولين بدير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا، بدور الأمن وأجهزة المحافظة، في تأمين الاحتفالات المقررة بعيد نياحة القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بمحافظة المنيا.



وقال مسئول كنسي، إن الاحتفالات شهدت تأمين غير مسبوق وتعاون بارز من الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، واحترام وتفاني ليس له مثيل، وتأمين للطريق ضد أي عميل.



وأضاف المسئول: "أننا شعرنا بأن المياه عادت لمجاريها وأمننا الوطني حارسها وراعيها وعين الرب عليها مصرنا الحبيبة والمنيا والساكنين فيها".



وقدم مسئولي الدير اسمى عبارات ومشاعر الشكر والتقدير والاحترام لجهاز الأمن الوطني، ومحافظ المنيا، ومدير الأمن، ووزارة الدفاع، وجهاز الشرطة بكل أفراده البواسل، على الجهد المبذول لتأمين الاحتفالات.

