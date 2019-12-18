"مستقبل وطن" يستعرض استراتيجية أمانة الجيزة

أكد عادل ناصر، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أهمية دور الحزب في الشارع ومتابعة مشاكل الجماهير، مشددًا على أهمية دور الأمانات الفرعية والمراكز من أجل تحقيق دور قوي يليق بحزب مستقبل وطن، وبما يتفق مع ما تحققه الدولة من إنجازات على أرض الواقع تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته هيئة مكتب الحزب بالجيزة برئاسة أمين عام المحافظة، النائب عادل ناصر، بحضور أمناء المراكز على مستوى المحافظة لمناقشة استراتيجية الحزب وخطط أمانات الجيزة لعام 2020.



أشاد أمين عام الحزب بالجيزة، بالرئيس عبدالفتاح السيسي وما تحققه الدولة تحت قيادته من إنجازات خاصة فيما يتعلق بالمشروعات القومية وتلك الخدمية التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر ومنها المبادرات المتعلقة بالرعاية الصحية ورعاية محدودي الدخل.



أضاف ناصر أن حزب مستقبل وطن استطاع خلال الفترة الماضية أن يتواجد بشكل فاعل داخل الشارع المصري مستشعرًا أدق احتياجات المواطن المصري، لافتًا إلى أن الاستراتيجة العامة لأمانة محافظة الجيزة تتضمن الكثير من المحاور المجتمعية والخدمية خلال المرحلة القادمة فى ضوء الرؤية المستقبلية لأمانات المراكز داخل محافظة الجيزة.





