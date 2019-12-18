خارجية ليبيا: اتفاقية الوفاق وإردوغان غير دستورية (فيديو)

قال الدكتور عبد الهادي الحويج وزير خارجية ليبيا، إن الاتفاق الموقع من حكومة الوفاق غير الدستورية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لن يمر، لأنه مرفوض من الشعب الليبي ومجلس النواب المنتخب والحكومة الليبية المؤقتة المنتخبة عبر مجلس النواب والقوات المسلحة.



وأوضح "الحويج" في فيديو له أن الاتفاق غير دستوري بسبب توقيع حكومة غير شرعية عليه، حيث صدرت ضدها أحكام ببطلان كافة قراراتها، وهي ملغية بحسب اتفاق الصخيرات الذي لم يتضمن أن ولاية هذه الحكومة عام واحد بعد منحها الثقة من قبل مجلس النواب الليبي وتجدد تلقائيا لعام واحد فقط، وبالتالي فإن حكومة ما يسمى بالوفاق ولايتها انتهت منذ فترة طويلة ولم يعد بإمكانها إبرام أي اتفاقيات أو معاهدات.



وتابع أن الاتفاق يعد خرقا لاتفاقية البحار الموقعة في عام 1982، بين دولتين لهم حدود مشتركة والأخطر من ذلك أنها تهدد دول مجاورة مثل اليونان وقبرص وجمهورية مصر العربية وعلى ذلك فإن هذه المذكرات لاغية.