لمواجهة الصعق الكهربائى.. تركيب أبواب عازلة لأعمدة الإضاءة فى الإسكندرية

بدأت الأجهزة التنفيذية بحى وسط الإسكندرية، برئاسة العميد فادي وديع رئيس الحي، اليوم الأربعاء، تركيب أبواب بلاستيكية عازلة لأعمدة الإضاءة العامة، لاستمرار الجهود المبذولة لعزل وتأمين أعمدة الإضاءة العامة خلال فصل الشتاء والأمطار.



وقامت إدارة الكهرباء بحى وسط بتركيب أبواب عازلة لأعمدة الإضاءة بالجانب القبلي لطريق الكورنيش، بداية من شارع الدلتا بسبورتنج أول حدود الحى الشرقية حتى شارع قنال السويس وتركيب أبواب بلاستيكية عازلة لها.



كما تم العمل في صيانة وإنارة أعمدة وكشافات الإضاءة العامة بطريق قرى أبيس السبعات بالتنسيق مع شركة الكهرباء.



جاء ذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الإحترازية لعزل أبواب أعمدة الإضاءة وتأمين المواطنين والمارة حفاظًا على الأرواح، وخطة الارتقاء بمستوى الإضاءة العامة بالحي.