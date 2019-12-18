أبواب الخير.. «الدستور» داخل قلاع الإنتاج الحربى: منتجات بأسعار تنافسية













رئيس «مصنع 360»: لدينا 5 خطوط إنتاج ونتوسع لتغطية كل احتياجات البيت المصرى

■ متى بدأت الشركة، وفيم كان تخصصها منذ الانطلاق؟

■ ما الخطوط الإنتاجية الخاصة بالمنتجات المدنية حاليًا؟

■ هل هناك خطة لتوسيع خطوط الإنتاج؟

■ ما الأسباب وراء الإقبال الشديد على السخان والبوتاجاز إنتاج الشركة؟

■ هل لديكم خطة لمنافسة «الماركات» العالمية؟

■ ماذا عن تسعير منتجاتكم فى ظل ظروف المواطنين الاقتصادية؟

■ هل هناك نية للتصدير؟

■ هل تسهم الشركة فى تنفيذ المشروعات القومية؟

■ ماذا عن الصيانة؟

■ هل هناك نية لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة؟

■ كيف يتم تدريب العاملين على خطوط الإنتاج الجديدة؟

■ هل لديكم آلية للتقسيط؟

■ ماذا عن خطة ٢٠٣٠ للشركة؟

كم عدد المعارض التابعة للشركة؟

«الأفران»: نخطط لتصنيع بوتاجاز «60 × 90».. قريبًا

«التكييفات»: 200 جهاز فى الوردية والمكونات صديقة للبيئة

«السخانات»: شغلنا مصرى 100% وطرح «الديجيتال» فى يناير

«الغسالات»: انتشار فى الأسواق الخارجية

تسعى وزارة الإنتاج الحربى، من خلال شركاتها المختلفة، لتغطية احتياجات السوق المحلية من الأجهزة المنزلية، خاصة الكهربائية، وذلك وفق خطة استراتيجية تنفذ على أرض الواقع بخطى ثابتة، وأسفرت فى النهاية عن توفير مختلف هذه الأجهزة بجودة وكفاءة يتحدث عنها المواطنون المستهلكون.واقتحمت مصانع «الإنتاج الحربى»، خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من الصناعات المتنوعة التى تحتاجها الأسر المصرية، وكان يتم استيرادها من الخارج، ما أسهم فى توفير حصيلة دولارية ضخمة، وتوفير الآلاف من فرص العمل والتدريب للشباب، فضلًا عن توطين تلك الصناعات محليًا، الأمر الذى أتاح تنوعًا فى أنواع وأسعار الأجهزة أمام المواطنين.وتضم قائمة منتجات «الإنتاج الحربى» التى تستهدف قطاع الأسرة: سخانات الغاز، والـ«ديب فريزر- درج»، والغسالات، والتكييفات، والبوتاجازات، والثلاجات، فضلًا عن المراوح بأنواعها المختلفة، واللمبات الليد، وأعمدة الإنارة والألواح الشمسية، والحواسب، والشاشات الليد.«الدستور» زارت شركة حلوان للأجهزة المعدنية «مصنع ٣٦٠ الحربى»، التى يعمل بها نحو ١٣٠٠ مهندس وفنى، وتنقل تفاصيل الزيارة فى السطور التالية.قال المهندس طارق زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة «حلوان للأجهزة المعدنية» أو «مصنع ٣٦٠ الحربى»، إن الشركة لديها ٥ خطوط لإنتاج السخانات والبوتاجازات والثلاجات والـ«ديب فريزر» والتكييفات والغسالات.وشدد «زيدان» على أن الشركة تسعى دائمًا لتغطية احتياجات البيت المصرى، ولديها خطة للتوسع فى ذلك، تشمل إنتاج كل ما يحتاجه البيت المصرى، سواء الغلايات، أو المكانس الكهربائية أو الميكرويف أو المكواة، وغيرها من الأجهزة، كما أنها تحاول بشكل مستمر أن تكون أسعار منتجاتها فى متناول المواطن.- شركة «حلوان للأجهزة المعدنية»، أو مصنع «٣٦٠ الحربى»، بدأت نشاطها عام ١٩٥٨ كوحدة إنتاجية، ثم انضمت للهيئة القومية للإنتاج الحربى التابعة لوزارة الإنتاج الحربى فى عام ١٩٧٦. والشركة، التى تقع على مساحة ٣ أفدنة، متخصصة فى إنتاج الأجهزة المنزلية المعدنية المعمرة، بدأت بخطى إنتاج السخان والبوتاجاز ثم الثلاجات، ثم تم تطوير الشركة وإدخال خطوط لإنتاج الغسالة والتكييف.- توجد بالشركة ٥ خطوط رئيسية للمنتجات المدنية، لإنتاج السخانات سعة ٥ و١٠ لترات، والبوتاجازات ٣ و٤ و٥ شعلات، ويتم إنتاج جميع المقاسات من الثلاجات بداية من «المينى بار» و٣٢٠ و٤١٠ و٥٠٠ لتر عالية الجودة، و«الديب فريزر» ٥ و٧ أدراج. كما يتم إنتاج التكييفات ١.٥ و٢.٢٥ و٣ «حصان» بأنواع بارد فقط، وبارد وساخن، وجميعها «سبليت»، إضافة لإنتاج نوعين من الغسالات تحميل أمامى ٧ كيلوجرامات، وتحميل علوى ١٠ كيلوجرامات.- نسعى دائمًا لنغطى احتياجات البيت المصرى، وسنتوسع لتشمل الغلايات «الكاتيل»، والمكانس الكهربائية والميكرويف والمكواة، وغيرها من الأجهزة التى يحتاجها كل بيت مصرى. وسنطلق خطًا جديدًا لإنتاج السخان «الديجيتال» فى الشهر المقبل، لتلبية احتياجات السوق بسعة ٥ و١٠ لترات.- بسبب الجودة التى تتميز بها هذه الأجهزة المعمرة، كما أننا نقدم خدمات ما بعد البيع والصيانة لمنتجاتنا، لذلك تم تخصيص خط ساخن لوزارة الإنتاج الحربى رقم «١٩٨٢٧»، لتوفير هذه الخدمة، فضلًا عن التعاقد مع بعض شركات الصيانة لتغطية محافظات الجمهورية. ومنتجات الشركة متاحة بجميع معارض ومنافذ البيع الخاصة بالإنتاج الحربى على مستوى الجمهورية.- كان لا بد أن تكون هناك علامة تجارية مميزة لمنتجاتنا، واستطعنا تسجيل علامة تجارية جديدة، هى «لونج لايف»، كما نحاول زيادة الإنتاج والمعارض على مستوى محافظات الجمهورية وزيادة نسبة المشاركة فى السوق.- نحاول بشكل مستمر أن تكون أسعار منتجاتنا فى متناول المواطن، وقريبة من مثيلاتها، خاصة أننا مؤسسة غير هادفة للربح، ومن أهدافنا إتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، مع تصنيع منتجات تناسب كل الفئات والظروف المادية.- نعم نحاول زيادة خطوط الإنتاج ودخول السوقين الإفريقية والعربية، وبدأنا نعرف احتياجات كل منهما لندخل إليهما، ونحضر مؤتمرات لنعرف الأجهزة المطلوبة، وهناك دول إفريقية تطلب بوتاجازات وثلاجات بكثرة، أبرزها كينيا والسنغال.- شاركنا فى فرش الآلاف من الوحدات السكنية فى مشروعات «الأسمرات» و«أهالينا»، بتزويدها بالبوتاجازات الثلاث عيون والثلاجات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ودائمًا ما ننسق معها لكى نكون شريكًا فى تلبية احتياجات هذه الوحدات.- هناك خدمات صيانة بشكل مستمر، ولدينا مراكز صيانة لجميع المنتجات يقدمها المصنع، وهناك الخط الساخن كما أوضحت، والضمان لمنتجاتنا يصل إلى ٥ سنوات.- نعم.. نحاول زيادة الطاقة الإنتاجية، واستخدام الفائض فى التجميع للشركات الأخرى، لكى نستغل خطوط الإنتاج والطاقات الموجودة ونحافظ على كفاءة العاملين. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لخط إنتاج الثلاجة ٧٠ ألف جهاز، والتكييف ٤٠ ألفًا، وخطوط الغسالة والبوتاجاز والسخان من الممكن أن تصل إلى ٥٠٠٠ قطعة فى الشهر، ويوميًا ننتج حوالى ٢٠٠ سخان فى الوردية، وهو عدد قابل للزيادة.- معظم الخطوط الجديدة مثل الثلاجة والتكييف تم إطلاقها بالتعاون مع شركات صينية، لذا أرسلنا بعثات للخارج، كما يتم تدريب العمال هنا، فى مراكز تدريب توفرها الوزارة لهم.- بالفعل فتحنا باب التقسيط للعاملين بالدولة، بالتعاون مع بنك القاهرة، بصورة البطاقة ومفردات المرتب، وأقصى حد للتقسيط ٨٤ شهرًا.- بشكل عام تهدف خطتنا لعام ٢٠٣٠ إلى زيادة الإنتاج تدريجيًا، وزيادة نسبة المشاركة السوقية وتغطية محافظات الجمهورية، وهناك خطة لتطوير المنتجات سنويًا، وفقًا للمقارنة مع المنتجات العالمية المثيلة.- لدينا ٥ معارض أساسية إلى جانب ١٣ معرضًا تابعة للشركات الشقيقة، ونعرض منتجاتنا فى أماكن أخرى بالمحافظات والنقابات. ومؤخرًا فتحنا منافذ فى الصعيد، بالتعاون مع موزعين من القطاع الخاص، ونعمل على فتح منافذ جديدة هناك، ولدينا مخطط لتغطية مختلف المدن بحلول عام ٢٠٢٠، وبدأنا فعليًا فى توقيع بروتوكولات تعاون مع بعض التجار، فضلًا عن وجود استراتيجية للتصدير إلى أسواق الخليج وإفريقيا، وهناك بعض البروتوكولات فى طريقها للتوقيع للتواجد بالقارة السمراء.اصطحبنا المهندس محمد بدوى، مدير عام خط إنتاج «الأفران»، فى جولة ميدانية داخل منطقة خط الإنتاج، حيث يوجد خطان لإنتاج البوتاجاز، أحدهما إيطالى، حصلت الشركة على ترخيص لإنتاجه، والآخر لإنتاج البوتاجاز الشعبى.المهندس محمد بدوى تخصص هندسة ميكانيكا إنتاج، من بنى سويف، يعمل فى المصنع منذ ١٥ عامًا، يستيقظ الساعة الرابعة صباحًا، ويبدأ عمله فى السابعة، ويعود إلى منزله فى السادسة مساء، ويفكر دائمًا فى تطوير نفسه.وقال مدير عام «الأفران»، خلال الجولة، إنهم ينتجون البوتاجاز فرن ٣ شعلات صاج مطلى بـ«المينا»، ويتم إنتاجه حسب الطلب، وله الفئة التى تستخدمه، ويتم أيضًا إنتاج بوتاجاز فرن ٤ شعلات «إستانلس ستيل»، وبوتاجاز فرن ٥ شعلات، مضيفًا: «كما نسعى لإقامة خط إنتاج مقاس ٦٠ x ٩٠ قريبًا».وعن مراحل التصنيع، قال «بدوى»: «يجرى هنا تجميع الفرن بدءًا من الطلمبة، ثم تجميع باقى أجزاء البوتاجاز، ثم تركيب ماسورة توزيع الغاز، بعدها يتم الاختبار قبل التغليف».قالت المهندسة حسناء محمد، المسئولة عن خط إنتاج أجهزة التكييف، إن الخط ينتج ٢٠٠ جهاز فى الوردية الواحدة، بأكثر من «موديل»، فى ظل امتلاك الخط إمكانيات تصنيعية عالية، فضلًا عن توافر تقنيات التجميع للغير. وتخرجت المهندسة «حسناء» فى كلية الهندسة بجامعة حلوان، عام ٢٠١٥، ما يعكس الاعتماد الكبير على الكوادر الشابة داخل المصنع، وتكليفها بمهام غاية فى الدقة، فهى مسئولة عن مراحل متعددة تبدأ بتسلم مكونات التصنيع حتى تسليم المنتج للمخازن. وذكرت مسئولة خط إنتاج أجهزة التكييف أن المصنع يستخدم «فريون» صديقًا للبيئة فى الأجهزة التى ينتجها، ومواسير نحاس فى غاية القوة منعًا لحدوث أى تسريبات، فضلًا عن ضاغط ذى كفاءة عالية، وشاشة ديجيتال موفرة للطاقة بنسبة ٦٠٪ عن غيرها، كما أن الجهاز يمر بمراحل اختبار متعددة بعد تصنيعه بشكل نهائى. والتقينا هناك أيضًا المهندس أحمد عطية، الذى قال إنه تخرج فى مركز تدريب المصانع الحربية، ويعمل فى المصنع منذ ١٦ عامًا، وخلال هذه الفترة حصل على العديد من الخبرات. وأضاف: «أحضر من مسكنى فى منطقة دار السلام، الثامنة والنصف صباحًا، ثم يتم توزيعنا فور وصولنا على العمل»، مشددًا على عدم وجود أى صعوبات تواجههم خلال العملية الإنتاجية، ومتمنيًا زيادة خطوط التصنيع بما يوفر فرص عمل لعدد كبير من الشباب.ذكر المهندس حسين موسى، مدير عام خط إنتاج السخانات، الذى يعمل فى المصنع منذ ٢٥ عامًا، أنهم يصنعون السخان بشكل كامل دون أى تجميع، بدءًا من فتح لفائف الصاج والنحاس الأحمر وتشكيلها على المكابس. وشدد «موسى» على أن هذه السخانات صناعة محلية ١٠٠٪، موضحًا: «ننتج لفائف النحاس التى تستخدم فى إنتاج الطلمبة الداخلية، ليكون السخان عندنا هو الوحيد الذى يحوى طلمبة من النحاس، حيث تعتمد المنتجات الأخرى على البلاستيك فى تصنيعها، ثم تركب المواسير وغيرها من المراحل حتى عملية الاختبار». وأضاف: «زمان كنا ننتج سخان سى ٧، لكن تطور الإنتاج ليصل إلى سى ٨، فضلًا عن سخان ديجيتال متطور سينزل إلى السوق خلال يناير المقبل».أمينة ربيع، مسئولة عن خط إنتاج الغسالات منذ ٣ سنوات، بدأت العمل فى المصنع منذ العام ٢٠٠١، فى قطاع الصيانة، ولتميزها وخبرتها انتقلت لإدارة قطاع إنتاج الثلاجات، ثم الغسالات مؤخرًا.قالت «أمينة» إن مصنع «٣٦٠ الحربى» يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطنى وتوطين الصناعات على أرض الوطن، لتوفير العملة الصعبة، وتوفير متطلبات المصريين بأسعار تناسب ظروفهم المعيشية وبجودة عالية. ورغم كونها من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لا تشعر بأى صعوبات فى الانتقال إلى المصنع، وتأقلمت على عملها، وفى حال تعرضت لأى صعوبات تجد مساعدة من أهلها، إذ تعتبرهم الجسر الذى تعبر عليه لتحقيق حلمها، كما تقول.وشددت على أن جودة منتجات الشركة عالية وتنافس السوق الخارجية بشكل كبير، لذا تعمل الشركة على زيادة الإنتاج ليغطى السوق المحلية، والخروج للمنافسة الخارجية، مع السعى جاهدة لتطوير المنتجات. وأشادت مسئولة خط إنتاج الغسالات بتبنى إدارة المصنع فكر تمكين المرأة، مشيرة إلى الكثير من المهندسات اللواتى كن يلقين ابتساماتهن وتحياتهن أثناء الجولة.