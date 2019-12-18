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الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:55 م
جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
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للرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر صاحب الشخصية القوية التي أثرت في العالم العربي بخطاباتها، هوايات أخري بجانب العمل السياسي ومن أبرزها حبه للسينما، فعلى الرغم من المشاغل الدائمة وهموم الحكم كان عبدالناصر يجد الوقت لمشاهدة السينما فقد كان مغرمًا بها، لدرجة أنه كان يشاهد ثلاثة أفلام في الليلة الواحدة بمنزله، متتابعين واحدا بعد الآخر.

وقد كان من أهم الأماكن التي يحبها جمال عبدالناصر بمنزله صالة العرض التي كانت تضم شاشة صغيرة وآلة عرض بسيطة.

ووفقًا لمقربين من بينهم سامي شرف مدير مكتبه، كان عبدالناصر في السنوات الأولي لثورة يوليو، دائم الذهاب لدور السينما لكنه لم يكن يتمكن من المشاهدة في معظم الأوقات بسبب التفاف الناس حوله.

وكان من أبرز المواقف التي تعرض لها عبدالناصر حينما ذهب إلى سينما "كايرو بالاس" حفلة الثالثة، وبعد دقائق من بدء العرض، وجد الحضور عبدالناصر وبعض أعضاء مجلس قيادة الثورة، وبمجرد دخوله شعر الناس به والتفوا حوله، وتركوا الفيلم ولم يتمكن هو أو غيره من مشاهدة الفيلم وغادر السينما بعد ربع ساعة.

وفي العديد من اللقاءات أكد سامي شرف على أن عبد الناصر كان يحب مشاهدة الأفلام البسيطة وكان يفضل مشاهدة أفلام المغامرات.

ومن المواقف التي ذكرها سامي شرف أن عبدالناصر كان ينتظر حتي وقت متأخر لمشاهدة أفلام المغامرات نظرًا لتفضيل أبناؤه أفلام الأكشن والأفلام الحربية.

كما أن هناك قصة طريفة جعلت من عبدالناصر يتابع أفلام أسماعيل ياسين ليصبح بعد ذلك صديق للرئيس، أنه خلال زيارة عبد الناصر للجزائر وأثناء الزيارة فوجيء برجل من الجماهير يسعى للوصول إليه من بين حراسته، فسمح له عبدالناصر بالحديث معه، فوجد هذا الرجل يستغله كمرسال إلى الفنان إسماعيل ياسين، فقد طلب منه أن يسلم عليه قائلًا: "سلملى على إسماعيل ياسين يا ريس".

حضر الرئيس جمال عبد الناصر بنفسه عرض فيلم "إسماعيل ياسين في الجيش" لتستقبله الموسيقى العسكرية على جانبي بوابة سينما ديانا، وأعلن الرئيس رضاه الشديد، وذكر أنه لم يضحك مثل ضحكه في هذا الفيلم.

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