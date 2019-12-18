الغضبان يشهد احتفالات المجلس الأعلى للثقافة بعيد بورسعيد القومي

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات المهرجان الثقافى الفنى (حبيبتى يا بورسعيد) الذى ينظمه المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور جاسر العاشر، في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي ومرور ١٥٠ عاما على افتتاح قناة السويس، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وخلال الاحتفال، تم عرض الأعمال الفنية والموسيقية التى تجسد ذكرى العيد القومي لبورسعيد، وأيضا مرور ١٥٠ عاما على افتتاح قناة السويس، وأعرب اللواء عادل الغضبان عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية التى تعبر عن أحداث عظيمة فى تاريخ مصر بشكل عام وبورسعيد بشكل خاص، موضحا أهمية المشاركة المجتمعية فى الاحتفال بهذه الذكرى التى تجسد الأمجاد والبطولات.



وأكد الغضبان، أن الفترة الحالية تشهد أيضا الاحتفال بالإنجازات والمشروعات القومية التى تتم فى مختلف المجالات، والتى تعبر فصلا إضافيا فى سجل تاريخ المحافظة، ويعتبر استكمالا لبطولات وأمجاد المحافظة الماضية، والتى شهدت التعاون سويا من أجل تحرير الوطن والحفاظ على أراضيه، لافتا إلى أهمية الوعى الاجتماعى والثقافى والذى يساهم فى توفير بيئة خصبة لتحقيق الارتقاء بالمجتمع فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن حب الوطن والإخلاص فى العمل هما أساس التنمية والتقدم وإنجاز كل ما يساهم فى خدمة المواطن والارتقاء بمستوى معيشته.