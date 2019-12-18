تبطين مخر سيل المعنا بتكلفة 11.5 مليون جنية استعداد للسيول

تابع اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، أعمال التبطين التي يجري تنفيذها بمخر سيل المعنا بمدينة قنا للاطمئنان على جاهزية المخر لاستقبال أي سيول محتملة خلال فترة الشتاء.



ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من أعمال التبطين في المواعيد المحددة والمقرر لها نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن أعمال التبطين تتم بطول 1100 متر من المخر بتكلفة مالية 11 مليون و500 ألف جنية.



وأعطي محافظ قنا تعليماته لمسؤولي مديرية الري والوحدات المحلية المعنية بالتأكد من خلو جميع مخرات السيول والبالغ عددها 12 مخر بمختلف قرى ومدن المحافظة من العوائق، وسلامة جسورها وطرقها وإزالة أي رواسب ومخلفات وحشائش تعترض مجراها تحسبًا لأي طارئ خلال فصل الشتاء.