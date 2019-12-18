مقتل 14 شخصًا بينهم 5 أطفال بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 14 شخصًا، من بينهم خمسة أطفال، الأربعاء، إثر اصطدام حافلة صغيرة تقل عائلة إلى أحد شواطئ العطلات بشاحنة واشتعال النيران بها.



أوضحت شبكة فرانس 24 الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن العديد من الضحايا حوصروا داخل الحافلة الصغيرة المحترقة في الحادث الذي وقع على الطريق السريع الممتد من ولاية جواناخواتو إلى منتجع بويرتو فالارتا على المحيط الهادئ في ولاية خاليسكو.



وأصيب 12 شخصًا آخرين في الحادث، بينما يعاني اثنان منهم من جروح خطيرة وتم نقلهما جوًا إلى المستشفى.