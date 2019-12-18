تامر أمين: زهرة العلا من أجمل الوجوه في تاريخ السينما

أحيا الإعلامي تامر أمين، الذكرى السادسة رحيل الفنانة زهرة العلا، مستعيدًا دورها في فيلم "دعاء الكروان"، والذي قدمت فيه شخصية "هنادي"، الشهيرة والذي بسببه أطلق عليها بعض النقاد لقب "هنادي السينما المصرية".



وقال خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية النهار": "زهرة العلا، واحدة من الفنانات اللاتي تمثل حالة خاصة في السينما المصرية واعتقد أنها نموذج للفن المحترم"، ووصفها بأنه تتمتع برائحة عطرة كأسمها، كما أن أدوارها في علي ورقي وقيم كاسمها الثاني.



وأكد أن زهرة العلا، هي أحلى وأجمل الوجوة السينمائية التي مرت على السينما المصرية كنجمات هوليوود.



وأضاف: "زهرة العلاء هي فنانة تستحق الإحتفاء لكي تعلم الأجيال الحالية انه كان لدينا نجوم بهذا الجمال والاحترام ولكي تكون قدوة لهم".



يذكر أن الفنانة زهرة العلا، رحلت عن عالمنا يوم 18 ديمسبر 2013 عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، وقدمت 200 عملًا فنيًا ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية، وتميزت بموهبة قوية وهادئة جعلتها تقف أمام كبار نجوم السينما ومخرجيها.