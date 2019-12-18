طرح خطة برلمان إيطاليا لتقليص عدد المقاعد للاستفتاء الشعبي

كشف المشرع الإيطالي توماسو نانيسيني في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء بلومبرج اليوم، عن جمع عدد كاف من توقيعات المعارضين لخطة خاصة بخفض عدد مقاعد البرلمان.



وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم طرح خطة البرلمان الإيطالي لتقليص عدد المقاعد في البرلمان للاستفتاء الشعبي العام المقبل، ما يحفز بعض المشرعين على السعي لإجراء انتخابات مبكرة في ظل النظام الحالي.



وقالت الوكالة إن البرلمان الإيطالي كان وافق في أكتوبر على تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب من 630 إلى 400، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 إلى 200، وهو أول إصلاح رئيسي من قبل الحكومة الائتلافية الثانية لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي.



ومن المقرر إجراء الاستفتاء على الخطة في العاشر من يناير المقبل.