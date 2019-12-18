روما: اتفاقية السراج وأردوغان تعقد المشهد السياسي في ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم: «إنني عبرت لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج عن تحفظ إيطاليا الشديد على الاتفاقية التي وقعها مع تركيا بشأن موضوع الأمن والحدود البحرية»، مشددا على أن «هذا الاتفاق في نظر إيطاليا يزيد من تعقيد المشهد السياسي الحالي».



وأضاف «دي مايو» في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب في روما حول مهمته الدبلوماسية في ليبيا التي زارها أمس، أنه طلب من المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، الذي يعول على لقائه قريبا في روما، أن «يسهم في الحل السياسي للأزمة الليبية».



وتابع، وقدمت الطلب ذاته إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.



وأوضح دي مايو لمجلس النواب، تواصل دعم «عملية برلين» وجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، معربا عن «التفاؤل» على ضوء ما أنجز حتى الآن في التحضير للمؤتمر الذي لم يتقرر موعده حتى اللحظة.