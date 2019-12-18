سريعة وبلا شهود جدد.. مطالب جراهام لمساءلة مجلس الشيوخ

قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور الجمهوري لينزي جراهام، الأربعاء، إنه يريد أن تكون أي مساءلة في مجلس الشيوخ سريعة وبدون شهود جدد.



وأوضح للصحفيين "عندما تأتي (المساءلة) إلينا، هدفي هو أن تكون قصيرة للغاية.. لن أؤيد استدعاء الرئيس لشهود، لن أؤيد استدعاء السناتور شومر (زعيم الديمقراطيين) لشهود".