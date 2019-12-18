نجوم مسرحية «أنا والنحلة والدبور» يتحدثون: «تضع الرجل مكان المرأة»

يواصل النجم محمد صبحى تقديم عروضه المسرحية على خشبة مسرحه فى «مدينة سما سنبل للفنون»، وعلى رأسها مسرحية «خيبتنا». وبالتزامن بدأ «صبحى» فى تقديم عرض جديد هو «أنا والنحلة والدبور»، وشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع ليلة العرض الأولى.. «الدستور» التقت أبطال العرض، وحاورتهم عن تفاصيله المختلفة.



محمد صبحى: تمنح حواء حقوقها.. وعرض جديد خلال الأسابيع المقبلة



قال النجم محمد صبحى إن مسرحية «أنا والنحلة والدبور» تناقش ما تعانيه المرأة المصرية والعربية من مشقة فى سبيل تقديمها للمجتمع أجيالًا جديدة. وأضاف: «عندما عرضت علىّ المسرحية من المؤلف أيمن فتيحة وافقت على الفور، خاصة أن الفكرة جيدة، وجمعتنا بعدها الكثير من الجلسات من أجل بلورتها ووضعها فى إطار كوميدى». وعن الانتقادات التى وجهت للمسرحية بأنها تناصر المرأة على حساب الرجل، رأى «صبحى» أن العرض لا يجرح الرجل، وفى نفس الوقت يعطى المرأة حقها، متابعًا: «العرض كان سيفشل لو ناصرت المرأة ضد الرجل، لكنى عاقبت الرجل ووضعته مكان المرأة لكى يستوعب ما تفعله فى حياتها اليومية، حتى وإن كانت لا تعمل سوى أنها ربة منزل». وكشف عن أنه يقدم مسرحيته «خيبتنا» ليومين، ثم «أنا والنحلة والدبور» ليومين أيضًا، ويستعد لتقديم عرض ثالث جديد خلال أسابيع قليلة، معتبرًا أن تقديم ٣ عروض مسرحية فى وقت واحد «غير صعب»، معقبًا: «الجمهور عندما يشاهد عرضًا واحدًا يخرج ليحجز موعد العرض الثانى لمشاهدته». وأشار إلى أن هذه الفكرة موجودة منذ زمن طويل ويتبعها دائمًا، بداية من تجربة «المسرح للجميع» التى عرض خلالها مسرحيات «لعبة الست» و«كارمن» و«سكة السلامة».



سماح السعيد: تواجه تشويه «الستات» فى الدراما



عبرت الفنانة سماح السعيد عن سعادتها لمشاركتها فى «أنا والنحلة والدبور»، قائلة: «سعيدة باختيارى بطلة فى العرض، وأن يُعرض لى عرضان من بطولة محمد صبحى، الأمر الذى يمنحنى ثقة فى نفسى كبيرة جدًّا، ويؤكد أن الأستاذ مؤمن كثيرًا بموهبتى».

وأضافت أنه لأول مرة يوجد عرض يركز على قضية المرأة، وكيف نهتم بقدراتها وقيمتها، وكيف أنها تكون «شمعة تحترق من أجل الآخرين»، متابعة: «سعيدة بالفكرة التى كتبها أيمن فتيحة، وفخورة بأن هناك أشخاصًا يقدمون قضايا مهمة، خاصة للجيل الصاعد».

ورأت أن العرض انتصار للمرأة العربية والمصرية، وهو ما لاقى إعجابًا لدى الجمهور الذى أشاد جدًا بالعرض، خاصة أن الدراما المصرية والعربية تقدم المرأة فى صورة صعبة جدًا تعمل على تشويهها.

وشددت على ضرورة التركيز على التجارب الإيجابية للمرأة العربية والمصرية، وأن نعرض الأجمل من بينها لا الأسوأ. واعتبرت أن مدينة «سما سنبل للفنون» صرح يقدم دراما حقيقية تعالج قضايا فى غاية الأهمية، موجهة الشكر لـ«صبحى»، لكونه يعطى العاملين معه الدافع لأن يضيفوا لسجل أعمالهم أعمالًا ذات قيمة، مختتمة: «أشعر بأننى محظوظة بتقديم عروض تزامنًا مع ٥٠ سنة مسرح، وأننى تلميذة بدأت مع الكبار وأقف أمامهم الآن، خاصة أمام فارس المسرح العربى محمد صبحى».



ميرنا ذكرى: بدأت مشوارى الفنى بـ«خيبتنا»



كشفت الممثلة الشابة ميرنا ذكرى عن أن تجربتها فى مسرحية «خيبتنا» هى الأولى لها فى عالم التمثيل، مشيرة إلى أن حكايتها مع «صبحى» بدأت عندما قدمت فى «استديو الممثل» وقال لها وقتها: «إنتى ممثلة كوميدية». وأعربت عن سعادتها بالمشاركة فى العرض الثانى مع صبحى «أنا والنحلة والدبور»، مضيفة: «أريد أن أشكر الأستاذ بشدة على أنه أتاح لى هذا الشرف العظيم بأن أقف أمامه، وهو أكبر شىء يحصل عليه الفنان فى بداية حياته أن يعمل أمام فنان كبير مثله». وتابعت: «لم يكن فى عقلى أن أقف أمامه، ولم أكن أتخيل أن ذلك سوف يتحقق.. سعيت إلى حلمى كمطربة وأعطانى الله بزيادة لأن أصبح ممثلة ومطربة».



حازم القاضى: العمل يقدم قيمًا مجتمعية مهمة



ذكر الفنان حازم القاضى أن بدايته كانت من خلال مسرح الجامعة أثناء دراسته فى كلية الهندسة جامعة القاهرة، وقال: «عشقى للمسرح تحول لهوس، فقررت بعد انتهاء الهندسة أن أقدم فى معهد الفنون المسرحية وتم قبولى». وأضاف: «بدأت العمل على نفسى، ثم جاءت لى فرصة عمل فى برنامج (مافيش مشكلة خالص) على cbc، بعدما رُشحت من المعهد وقابلت الأستاذ محمد صبحى. وبالفعل عملت معاه حلقة وشجعنى جدًا، وبعدها قدمت ما يقرب من ٥ حلقات». وتابع «القاضى»: «فخور باشتراكى فى هذا العرض، مع الأستاذ صبحى الذى يقدم قيمًا ورسائل مجتمعية مهمة فى أعماله، كما أن مشكلة جيل الشباب، وأنا منهم، أننا دائمًا لا نعرف دور المرأة وكيف تكون أساس تكوين أسرة ناجحة».



المؤلف أيمن فتيحة: جلساتى مع الفنان الكبير «محاضرات»



قال المؤلف أيمن فتيحة إنه عمل مع محمد صبحى فى حلقات برنامج «مافيش مشكلة خالص»، ومن بعدها بدأ مشروع «أنا والنحلة والدبور»، مع عدد من الأصدقاء المؤلفين والكُتّاب. وأوضح: «جلسنا كثيرًا من أجل أن نقدم له عددًا من العروض لمهرجان المسرح للجميع، الذى بدأ منذ سنوات كبيرة، ثم اخترنا نص (أنا والنحلة والدبور)، وعملنا فيه على التركيز على فكرة المرأة أكثر وأكثر». وتابع: «بدأت مرحلة العصف الذهنى، من خلال جلسات تحتاج لمحاضرات كبيرة لأشرح ما قيل فيها من دروس تعلمتها من المخرج والفنان الأستاذ محمد صبحى». وقال «فتيحة»: «أول شىء وضعته أمام عينى هو أننى سأعمل مع مخرج وفنان لديه رصيد مسرحى كبير، وتاريخ ٥٠ سنة مسرحًا له ملامح ومواصفات معينة، لذا كانت تجربة ثرية جدًا بالنسبة لى أنا وباقى الكُتّاب». واختتم: «عندما كتبت النص وضعت نكهة الأستاذ صبحى، وكل يوم كنا نجرى تعديلات وننفذ وجهة نظره وتغييراته، ومناقشة بعض النقاط الخاصة بالعرض».

