الجزائر تغلق وحدة غاز مسال لشهرين

قالت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك في بيان اليوم، إن الجزائر ستغلق وحدتها الرئيسية للغاز الطبيعي المسال في مجمع سكيكدة لمدة شهرين من أجل القيام بأعمال صيانة، لكن الصادرات لن تتأثر.



وقال البيان: "كل التدابير اللازمة تم اتخاذها لضمان تزويد السوق المحلي بغاز البوتان وغاز البروبان."



وأضاف أن مجمعات أرزيو لفصل الغاز المسال وغاز البترول المسال ستدعم السوق الخارجية.